Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке нефти может возобновиться, когда цены на нефть вернутся к уровню $50-55. Такое мнение высказал в ходе вебинара директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

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Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель. Такое заявление сделал официальный представитель аналитического агентства «S&P» Александр Грязнов в четверг, 21 мая.

Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

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