Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСаудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

Грязнов добавил, что в 2020 году цена нефтепродуктов будет колебаться в пределах 30 доллара. К концу 2021 года нефтяные котировки должны восстановиться до 50 долларов. Напомним, Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией после развала альянса ОПЕК+.
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с чего всё началось

Эксперт: ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может возобновиться

Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке нефти может возобновиться, когда цены на нефть вернутся к уровню $50-55. Такое мнение высказал в ходе вебинара директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.
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