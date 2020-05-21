Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке нефти может возобновиться, когда цены на нефть вернутся к уровню $50-55. Такое мнение высказал в ходе вебинара директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

с чего всё началось

Грязнов добавил, что в 2020 году цена нефтепродуктов будет колебаться в пределах 30 доллара. К концу 2021 года нефтяные котировки должны восстановиться до 50 долларов. Напомним, Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией после развала альянса ОПЕК+.

Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 334

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 1

Общество Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина. 12

Политика США выходят из Договора по открытому небу Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters. 742

Общество Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги. 3,6K

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 1

Общество Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization. 4

Фигурное катание Фигуристы Шпилевая и Смирнов сменят тренера Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, выступающие в танцах на льду, намерены сменить тренера.

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты попал в больницу Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, являющийся бывшим мужем певицы Лолиты Милявской, был госпитализирован с множественными травмами. 75

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1K

Футбол Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце» Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

Экономика Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом. 21

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 7

Армия и оружие Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными. 67

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 759