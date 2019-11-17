Политика
ИзвестияВ ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом 17 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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с чего всё началось
Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.РИА Новости04:20
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В Рубцовске будет закрыт противотуберкулезный диспансер
С 25 ноября в Рубцовске перестанут госпитализировать пациентов в легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер», который расположен по адресу улица Арычная, 25.
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
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В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится темный режим.
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В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
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Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Политика
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
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Закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине
На Украине вступил в силу закон, который разрешает создать в стране независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании "Нафтогаз".
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Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
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Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
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Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
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Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
Политика
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.