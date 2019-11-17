Политика
Lenta.ruСаудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.РИА Новости04:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020
Сборная Португалии благодаря победе и ничьей команды Сербии в матче с Украиной (2:2) заняла второе место в группе В и вышла на чемпионат Европы.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах
С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Футбол
Украинский журналист посмеялся над сборной России
Украинский комментатор Виктор Вацко издевательски прокомментировал крупное поражение сборной России от команды Бельгии в матче квалификации Евро-2020.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Происшествия
Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли
В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Общество
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Общество