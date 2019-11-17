Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

с чего всё началось

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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