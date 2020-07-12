Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

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Пробуждение барреля: почему страны ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти

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ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращений добычи в августе, консенсуса пока нет

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Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

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ВККС лишила полномочий зампреда АСГМ Александрову

Высшая квалифколлегия досрочно прекратила полномочия Александровой и лишила ее второго квалификационного класса судьи.
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

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Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
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16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

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В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево

В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
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Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

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