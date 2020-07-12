Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 11:51
Здоровье
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом, передает телеканал ZDF.
РИА Новости 13:03
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Армия и оружие
Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ
Подразделение российской армии, действующей в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов.
Утро.ru 08:49
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Автоспорт
Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем
Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия
Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии
Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.
74.ru 08:51
Происшествия
В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Политика
Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем
Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM 09:11
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Армия и оружие
Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру вчера в 00:30
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Политика
Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире
МИР 24 вчера в 15:00
Космос
Новая миссия НАСА VERITAS откроет сокровенные тайны Венеры
AstroNews.ru 08:48
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Политика
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от главы государства.
Pravda.Ru вчера в 10:50
Общество
В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин
Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки
ИА Sakh.com сообщает, что по подозрению в убийстве задержана семейная пара 49-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая рассказала, что девочка голосовала на дороге.
ИжевскИнфо.РУ 10 июля в 09:02
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Общество
Москвичей предупредили о граде и грозе
На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10