с чего всё началось

Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Bloomberg.

Здоровье Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела Исследователи в Германии пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом, передает телеканал ZDF.

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений «Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей. 2

Армия и оружие Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ Подразделение российской армии, действующей в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов. 3

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Автоспорт Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

Происшествия Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.

Происшествия В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Политика Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества». 1

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 819

Общество Москву ожидает новое арктическое вторжение Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. 123

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,2K

Общество В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Происшествия На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки ИА Sakh.com сообщает, что по подозрению в убийстве задержана семейная пара 49-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая рассказала, что девочка голосовала на дороге. 525