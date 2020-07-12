Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает
 Wall Street Journal.
РБК06:06

Подробнее о событии

ОПЕК+ пересмотрит сделку по нефтедобыче

Известия11:18

Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

Эхо Москвы10:37

Россия и ОПЕК обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

Forbes02:57

СМИ: ОПЕК+ может смягчить сделку по сокращению добычи нефти

Коммерсантъ06:55

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Газета.Ru06:33

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

РБК06:06

Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти

Lenta.ru08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс 11:51
2,5K
Здоровье

Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела

Исследователи в Германии пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом, передает телеканал ZDF.
РИА Новости 13:03
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
2
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
Армия и оружие

Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ

Подразделение российской армии, действующей в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов.
Утро.ru 08:49
3
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Автоспорт

Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия

Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии

Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.
74.ru 08:51
Происшествия

В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
12
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
114
Политика

Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем

Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM 09:11
1
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
819
Армия и оружие

Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко

Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру вчера в 00:30
5
Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
10
Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
123
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
535
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
673
Политика

Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире

МИР 24 вчера в 15:00
137
Космос

Новая миссия НАСА VERITAS откроет сокровенные тайны Венеры

AstroNews.ru 08:48
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,2K
Политика

Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме

Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
5
Политика

Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от главы государства.
Pravda.Ru вчера в 10:50
16
Общество

В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин

Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
258
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
1,5K
Происшествия

В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес

Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
36
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки

ИА Sakh.com сообщает, что по подозрению в убийстве задержана семейная пара 49-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая рассказала, что девочка голосовала на дороге.
ИжевскИнфо.РУ 10 июля в 09:02
525
Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
44
Общество

Москвичей предупредили о граде и грозе

На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
102
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное