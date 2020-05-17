Экономика
Актуальные НовостиСаудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом
Аналитик интернет-портала РИА Иван Данилов дал прогноз относительно мировой нефтяной войны. Эксперт считает, что Саудовская Аравия может выйти победителем в противостоянии с Западом.
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Саудовская Аравия и Россия станут победителями в мировой энергетической войне с Западом
Народные новостивчера в 03:14
Запад проиграет Саудовской Аравии и России по итогам энергетического кризиса
ПолитРоссиявчера в 05:25
Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом
Политическая Экспертизавчера в 05:23
Саудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом
Актуальные Новостивчера в 11:58
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Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Здоровье
Коронавирус распространился в 24 районах Иркутской области
Коронавирусная инфекция распространилась в 24 районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 23:59
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на COVID-19
Компания "ТестГен" Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестиционную сеть ФИОП — Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано") получила регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного сверхточного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, результаты которого можно узнать через два часа, говорится в сообщении ФИОП.
ПРАЙМ 02:07
Футбол
Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после паузы
Bobsoccer 16 мая в 10:04
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Россию могут отстранить от строительства АЭС в Чехии
Правительство Чехии одобрило секретное соглашение, подразумевающее, что РФ и Китай должны быть полностью отстранены от участия в тендере на возведение энергетического блока атомной электростанции «Дукованы».
Evo-rus.com вчера в 12:52
Общество
Московские власти вернут самозанятым 495 млн рублей
Московские власти вернут самозанятым гражданам 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.
Известия 00:52
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру вчера в 15:03
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело вчера в 10:07
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный режим
Истребитель Су-57 проводит отработку беспилотного режима эксплуатации.
Дни24 16 мая в 03:19
Экономика
Российские металлурги пожаловались на острый дефицит сырья
«Из-за карантинных мер компании сталкиваются со снижением ломосбора, что влечет дефицит сырья и рост цен», — пишет газета «Коммерсант».
URA.Ru 00:20
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
Технологии
Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года
Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Кино
Кинокритик назвал комедию самым популярным жанром после пандемии
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов рассказал, какие картины будут пользоваться популярностью у отечественных зрителей после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 02:20
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Общество
В Омской области еще 65 человек заразились коронавирусом
По данным на 18 мая, в Омской области зафиксировали еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Город55.ру 02:09
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08