Аналитик интернет-портала РИА Иван Данилов дал прогноз относительно мировой нефтяной войны. Эксперт считает, что Саудовская Аравия может выйти победителем в противостоянии с Западом.

Саудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом

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