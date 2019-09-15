Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. По словам неназванного саудовского чиновника, к завтрашнему дню можно восстановить добычу на уровне два миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику

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