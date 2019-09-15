Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. По словам неназванного саудовского чиновника, к завтрашнему дню можно восстановить добычу на уровне два миллиона баррелей в сутки.
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«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно
По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.
Киноафиша России 04:21
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Политика
В сенате США призвали атаковать нефтяные объекты Ирана
Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.
Газета.Ru 02:41
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия
Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
РИА Новости 14:00
Политика
Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году
«Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.
ГЛАС.RU 14:53
Общество
Первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
На YouTube появилось видео швартовки первого в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".
Народные новости 06:06
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Авто
В Сети показали рендер пикапа Land Rover Defender
Специалисты из X-TOMI DESIGN продемонстрировали первое рендерное изображение нового Land Rover Defender в кузове «пикап».
Тарантас Ньюс 13 сентября в 05:19
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Общество
Авен назвал условие своего отъезда из России
Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Ведомости 12:38
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Футбол
«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне
Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.
Sport24.ru 12:50
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Врач подчеркнул, что спать сидя еще опаснее из-за растущего внутрибрюшного давления, плохого влияния на сердце, вены и угрозу тромбоза.
Труд 14:30
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36