Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии

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