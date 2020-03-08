Энергетика

Красная веснаКрасная веснаСаудовская Аравия начала нефтяную войну

Нефтяную войну после провала переговоров ОПЕК+ начинает Саудовская Аравия, передает Bloomberg 7 марта. Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Саудовская Аравия начала ценовую войну в ответ на срыв нефтяной сделки с Россией

Forbesвчера в 03:21

Цена на нефть рухнула в первый рабочий день после распада сделки о заморозке нефтедобычи

Эхо Москвы00:01

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Красная весна07 марта в 17:14

Спровоцировав нефтяную войну, Путин смотрит на карту Техаса и улыбается. СNBC, США

Новостной фронт07:35

Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России «нефтяную» войну

Свободная Пресса02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:50, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Lenta.ru 03:27
Футбол

«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»

Российская газета 11:42
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Экономика

Рубль упал из-за рухнувших цен на нефть

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Телеканал 360° вчера в 20:38
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Экономика

В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:21
Общество

Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд

РБК 08:46
Здоровье

Названы способы предотвращения рака толстой кишки

Live24 06:43
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

РИА Новости вчера в 12:04
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова

Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
РЕН ТВ 09:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А 02:56
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Газета.Ru 04:51
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Происшествия

Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
Происшествия

Минимум 43 человека погибли при атаке на деревни в Буркина-Фасо

По меньшей мере 43 человека были убиты неизвестными в ходе рейда по деревням на севере Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.
Газета.Ru 10:55
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Экономика

Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

Новак на совещании с Мишустиным сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
ТАСС 11:37
Гаджеты

Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
iXBT.com 04:58
Футбол

«Спартак» установит на своем стадионе памятник Игорю Нетто

Летом на стадионе "Открытие Арена" будет установлен памятник легендарному капитану "Спартака" и сборной СССР, олимпийскому чемпиону и чемпиону Европы Игорю Нетто.
Вести.Ru 10:08
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на треть

На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.
Эхо Москвы 01:00
Общество

Минюст США планирует посадить Олега Тинькова на 6 лет

Минюст подозревает Тинькова в сокрытии 1 миллиарда долларов активов, что в США называется "мошенничество с налогами".
МонаВиста 06 марта в 14:39
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:32
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru 07:01
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Происшествия

Из-за аварии с маршруткой Пулковское шоссе встало в пробку

Из-за столкнувшихся авто и спецтехники на шоссе образовалась огромная пробка.
КП - Санкт-Петербург 10:06
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости 10:20
Общество

Температурный рекорд в Москве побит третьи сутки подряд

Интерфакс 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса; за 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала 111 млрд долларов при общей выручке 355,9 млрддолларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное