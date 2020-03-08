Энергетика
Красная веснаСаудовская Аравия начала нефтяную войну
Нефтяную войну после провала переговоров ОПЕК+ начинает Саудовская Аравия, передает Bloomberg 7 марта. Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
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