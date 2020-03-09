Нефтяную войну после провала переговоров ОПЕК+ начинает Саудовская Аравия, передает Bloomberg 7 марта. Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм) Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Шоу-бизнес Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.

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Общество Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

Финансы Уровень в 75 рублей за доллар будет пройден Не исключаю, что уровень в 75 рублей за доллар будет пройден и вероятнее всего уже на этой неделе мы увидим отскок, как по нефти, так и по рублю.