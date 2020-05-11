Энергетика
REGNUMОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. В итоге ОАЭ снизят общий объём нефтедобычи на 822 тысяч баррелей в сутки.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
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