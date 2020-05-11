Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. В итоге ОАЭ снизят общий объём нефтедобычи на 822 тысяч баррелей в сутки.

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана". 1

Общество Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте. 84

Общество Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.

Здоровье Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. 1

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 138

Экономика Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда. 83

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 3

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 172

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Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 1K

Происшествия После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ Как сообщалось ранее, возгорание аппарата ИВЛ произошло утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.