Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.

Культура В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра. 2

Экономика Фаррахов: президент предложил те меры, о которых просил малый бизнес Президент объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, а также перечислил новые меры поддержки граждан и бизнеса, которые должны помочь им преодолеть негативные последствия введённых ранее ограничений.

Общество Путин: семьи получат выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка Как сообщает transsibinfo.com, теперь бюджет каждой семьи с детьми в возрасте до 16 лет пополнится на сумму единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка. 1,7K

Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 131

Здоровье Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. 74

Авто Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года. 1

Происшествия С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений Особенно господ Манашировых, по материалам дела, интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО "Со-Газ-Ойл" и "Юг-Газэнергоресурс", а также реализовывавшая сырье московская "ПНП-Нефтесервис".

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 150

Шоу-бизнес Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.

Происшествия В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. 1K

Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 45

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 772

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 358

Общество 254 человека остаются на лечении от коронавируса в Забайкалье Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. 47

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 659

Здоровье В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,3K