Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Lenta.ru02:20

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

News.ru05:44

Цены на нефть ударили по Саудовской Аравии

Рамблер04:00

СМИ: Саудовская Аравия начала страдать из-за падения стоимости нефти

Ореанда-Новости02:44

Саудовская Аравия сократит бюджетные расходы примерно на 5%

ПРАЙМвчера в 17:34

Саудавская Аравия сокращает расходы на некоторые статьи бюджета из-за падения цен на нефть

Актуальные Новости04:30

Первая ласточка: Саудовская Аравия начала сокращать бюджетные расходы

Экспресс газета03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:11, Ашберн

Комментарии

Общество

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

В Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Технологии

ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие

Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
Lenta.ru 06:23
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Происшествия

19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Известия 05:45
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Космос

«Неубиваемые» электронные компоненты создадут в России

Для возможности работы нового робота в открытом космосе, в НПО «Андроидная техника» будут вестись работы по созданию электронных компонентов, которые «смогут работать в условиях открытого космоса, всех вредных воздействий (вакуум, космическое излучение, экстремальные температуры)».
Красная весна 06:11
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

Коронавирус показали под микроскопом

Фотографию коронавируса, сделанную с помощью микроскопа, прислала Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Lenta.ru 06:38
Экономика

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США.
ТАСС 03:03
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Общество

В Лондоне закрыли 40 станций метро из-за коронавируса

Martyn Wheatley / Globallookpress Оператор транспортной системы Лондона Transport for London сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 станций метро на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 03:12
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Гаджеты

Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5

Газета.Ru 02:22
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Общество

«Победа» и S7 получили разрешения на вывоз россиян из Черногории

Rambler News Service 02:44
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Общество

В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Московский Комсомолец вчера в 18:49
Гаджеты

Huawei открыл в России предзаказ на серию смартфонов P40 Lite

ТАСС 04:00
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Политика

Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.
РБК 06:08
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Live24 01:20
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Космос

Инженеры NASA починили аппарат на Марсе, приказав ему ударить себя ковшом

После неудачных попыток исправить ситуацию штатными способами инженеры отдали команду марсоходу ударить себя ковшом.
Ruposters.ru 06:51
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное