Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.
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Саудавская Аравия сокращает расходы на некоторые статьи бюджета из-за падения цен на нефть
Актуальные Новости04:30
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