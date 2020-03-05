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Lenta.ruСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.
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Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Российская газетавчера в 08:45
Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть
Московский Комсомолецвчера в 09:37
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