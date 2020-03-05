Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

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