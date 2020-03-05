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Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.
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Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Российская газетавчера в 08:45

Нефтяная война вынудила Саудовскую Аравию урезать бюджетные расходы

РИА Новостивчера в 10:42

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 09:37

Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Взгляд.рувчера в 11:19

Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть

REGNUMвчера в 08:33

СМИ: Саудовская Аравия начала страдать из-за падения стоимости нефти

Ореанда-Новостивчера в 02:44

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Lenta.ruвчера в 02:20
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Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Политика

ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
Утро.ru 04:37
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»

В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.
РБК 05:19
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН 05:10
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Общество

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Общество

Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:52
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Транспорт

На российских дорогах появится новый знак

Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Мир новостей 01:44
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Происшествия

На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
За рулем Кубань вчера в 15:35
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Энергетика

Китай отказывается от нефти из России из-за санкций США

Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
ToDay News Ufa вчера в 16:12
Общество

YouTube снизит качество видео вслед за Netflix

Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 03:44
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Происшествия

В Ростове помощника прокурора уволили за вождение в пьяном виде

В Ростове инспекторы ДПС остановили автомобиль Porsche Cayenne, которым управлял помощник прокурора Кировского района в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:08
Общество

По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
МонаВиста вчера в 15:36
Наука

Виртуальная реальность поможет в борьбе с анорексией

По информации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), анорексия и булимия обычно поражает женщин.
iReactor 03:11
Здоровье

Врачи перечислили варианты защиты от коронавируса

Медицинские специалисты рассказали, что риск заразиться коронавирусом ниже у людей, которые делали прививки от гриппа.
МедиаПоток 02:41
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