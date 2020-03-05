Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Футбол Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус «Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России составило 199 За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Технологии Google временно прекращает обновление Chrome и Chrome OS Сегодня Google объявила о том, что из-за перевода сотрудников на удалённую работу временно прекращается выпуск новых версий браузера Chrome и программной платформы Chrome OS.

Происшествия Воронежские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о выявлении двух первых случаев заболевания коронавирусом в Воронежской области.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной ДНР закрывает границу с Украиной в одностороннем порядке. Такое решение принято местными властями из-за распространения коронавируса.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество Пандемия коронавируса может затянуться на два года Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.

Экономика Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Происшествия В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.