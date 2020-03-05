Энергетика

Piter.tvPiter.tvСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Читать в источнике
Комментировать378

Подробнее о событии

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

News.ru05:44

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Московский Комсомолец09:37

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Российская газета08:45

Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть

REGNUM08:33

Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Комсомольская правда09:47

СМИ: Саудовская Аравия начала страдать из-за падения стоимости нефти

Ореанда-Новости02:44

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Lenta.ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:56, Ашберн

Комментарии

Общество

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Футбол

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
Чемпионат 09:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина

Специалисты Роспотребнадзора объяснили россиянам правила соблюдения домашнего карантина.
Народные новости 04:15
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Технологии

Google временно прекращает обновление Chrome и Chrome OS

Сегодня Google объявила о том, что из-за перевода сотрудников на удалённую работу временно прекращается выпуск новых версий браузера Chrome и программной платформы Chrome OS.
3DNews 09:24
Происшествия

Воронежские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о выявлении двух первых случаев заболевания коронавирусом в Воронежской области.
REGNUM 09:35
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

ДНР закрывает границу с Украиной в одностороннем порядке. Такое решение принято местными властями из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 00:54
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Российская газета 08:15
Происшествия

Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев

Петрозаводск говорит 07:14
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда 17 марта в 14:01
Экономика

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Политика

Председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов

Говорит Москва 08:54
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем

Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
РИА Новости 07:54
Общество

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Футбол

Форвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил карантин.
Soccer.ru 08:15
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

В Рязанской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Правительство области приняло решение усилить противоэпидемические меры, граждан обяжут сообщать о своем возвращении в Россию после поездок за границу.
ГТРК Ока 09:33
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Обзор газет 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное