Коронавирус

Piter.tvPiter.tvСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Взгляд.ру11:19

Нефтяная война вынудила Саудовскую Аравию урезать бюджетные расходы

РИА Новости10:42

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Lenta.ru02:20

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Российская газета08:45

Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть

REGNUM08:33

СМИ: Саудовская Аравия начала страдать из-за падения стоимости нефти

Ореанда-Новости02:44

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Московский Комсомолец09:37
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
РИА Новости 18:04
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В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
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«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Обзор газет 04:15
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Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
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Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
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Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
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В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек.
Российская газета 02:44
Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Эхо Москвы 14:27
Происшествия

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить канал о пытках в тюрьмах

Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.
News.ru 08:51
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:13
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Гаджеты

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Российская газета 16:23
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 06:55
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Российская Действительность 17:06
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Общество

ЕС призвал Netflix на время самоизоляции отказаться от HD

Евросоюз просит Netflix и другие стриминговые платформы снизить качество видео, так как во время коронавирусного карантина интернет-платформы могут не выдержать нагрузки.
Фонтанка.Ру 14:39
Происшествия

Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
ТАСС 11:39
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК 16:56
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
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Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров

Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
РБК 18:06
Общество

На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса

Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
ТАСС 14:53
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