Коронавирус

Piter.tvPiter.tvСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Читать в источнике
Комментировать413

Подробнее о событии

Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Взгляд.ру10:45

Нефтяная война вынудила Саудовскую Аравию урезать бюджетные расходы

РИА Новости10:42

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Lenta.ru02:20

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Российская газета08:45

Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть

REGNUM08:33

СМИ: Саудовская Аравия начала страдать из-за падения стоимости нефти

Ореанда-Новости02:44

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Московский Комсомолец09:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:09, Ашберн
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Общество

В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Московский Комсомолец 10:04
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Энергетика

Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:25
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Российская газета 08:15
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Политика

МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Вести.Ru 10:58
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Общество

В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса

Власти Петербурга просят жителей города сохранять бдительность и не впускать в свои квартиры мошенников, которые представляются дезинфекторами или специальными службами.
Gazeta.SPb 10:14
Гаджеты

Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор.
The GEEK вчера в 10:47
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
РБК 10:19
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru 10:34
Наука

Математики описали движение частиц в динамической среде

Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
Индикатор 08:38
Общество

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Специалисты "АвтоВАЗа" активными темпами готовят новую Chevrolet Niva к старту производства, ведь автомобиль в текущем году должен пополнить модельную линейку Lada.
Новые автомобили 10:52
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Здоровье

СМИ назвали причины успеха Южной Кореи в борьбе с коронавирусом

Властям Южной Кореи удалось резко замедлить темпы распространения коронавируса благодаря исключительной программе тестирования, считает американский журнал Science.
РИА Новости 10:35
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Футбол

АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.
Советский спорт 09:56
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное