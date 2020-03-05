Коронавирус
Piter.tvСаудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Общество
В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса
Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса
Власти Петербурга просят жителей города сохранять бдительность и не впускать в свои квартиры мошенников, которые представляются дезинфекторами или специальными службами.
Гаджеты
Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
Общество
Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал
"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Наука
Математики описали движение частиц в динамической среде
Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
Общество
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Специалисты "АвтоВАЗа" активными темпами готовят новую Chevrolet Niva к старту производства, ведь автомобиль в текущем году должен пополнить модельную линейку Lada.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
Здоровье
СМИ назвали причины успеха Южной Кореи в борьбе с коронавирусом
Властям Южной Кореи удалось резко замедлить темпы распространения коронавируса благодаря исключительной программе тестирования, считает американский журнал Science.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Футбол
АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля
Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.