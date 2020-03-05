Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать. Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Кино Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Энергетика Российская нефть подешевела до $19 за баррель Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

Общество Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

Общество В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса Власти Петербурга просят жителей города сохранять бдительность и не впускать в свои квартиры мошенников, которые представляются дезинфекторами или специальными службами.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Общество МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).

Общество Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал "В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.

Наука Математики описали движение частиц в динамической среде Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.

Общество Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.

Авто «АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva Специалисты "АвтоВАЗа" активными темпами готовят новую Chevrolet Niva к старту производства, ведь автомобиль в текущем году должен пополнить модельную линейку Lada.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.