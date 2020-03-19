Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA. Отмечается, что в совокупности были урезаны расходы в размере 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов).

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

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