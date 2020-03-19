Коронавирус
Московский КомсомолецСаудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA. Отмечается, что в совокупности были урезаны расходы в размере 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов).
Читать в источнике
Оценить388
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Общество
Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год
Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
Футбол
Дивеев назвал самого грязного форварда
Общество
В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса
Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Главный европейский музыкальный конкурс, Евровидение 2020 официально отменен Европейским вещательным союзом (EBU) из-за коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой
Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
Энергетика
В Кремле считают низкой нынешнюю цену на нефть
В Кремле считают низкой нынешнюю цену на нефть. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Общество
IKEA закрывает магазины по всему миру из-за ситуации с коронавирусом
Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за ситуации с новым коронавирусом.
Здоровье
Первый в России пациент с коронавирусом рассказал, как не заболеть
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России переболел коронавирусом и лечился в Чите, поделился опытом, как избежать заражения.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Экономика
Крупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Игры
Следующая часть Call of Duty может стать перезапуском Black Ops
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.