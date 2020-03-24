Коронавирус
РИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Монархии Персидского залива смогли в свое время оседлать нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Bloomberg: шикарная жизнь саудитов закончится даже при высоких ценах на нефть
Бизнес-векторвчера в 06:03
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
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Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
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Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
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ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
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Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
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Анфиса Чехова перенесла операцию
Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях, перенесла хирургическую операцию на ногах.
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 71 человека.
Здоровье
«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании
По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Путешествия
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели
Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
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Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.