Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Монархии Персидского залива смогли в свое время оседлать нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Bloomberg (США): надвигается упадок, а затем и падение нефтяной империи Персидского залива (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 12:37

Монархиям Персидского залива предрекли «невероятный кризис»

Lenta.ru02:09

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

РИА Новостивчера в 21:09

Саудовской Аравии в США предрекли «невероятный кризис»

News.ruвчера в 21:54

Bloomberg: Саудовская Аравия столкнется с финансовым упадком

Телеканал 360°03:25

Bloomberg: шикарная жизнь саудитов закончится даже при высоких ценах на нефть

Бизнес-векторвчера в 06:03

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

Комсомольская правда22 марта в 04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях, перенесла хирургическую операцию на ногах.
Lenta.ru вчера в 07:24
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 71 человека.
Рифей-Пермь вчера в 05:03
Здоровье

«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании

По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Ридус 02:53
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Политика

Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Известия 02:05
Здоровье

Названы новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru вчера в 18:26
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Игры

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

Live24 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное