Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.
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