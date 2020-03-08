Энергетика
Национальная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить441
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Комментарии
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
Гаджеты
О типе используемого для RDNA 3 техпроцесса AMD поведает позже
В отношении графических процессоров с архитектурой RDNA 3 конкретики было меньше.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти
Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Происшествия
В Липецкой области нет новых случает коронавируса
В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Наука
Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре
Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом
Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензии на оружие
В России готовится изменение правил выдачи лицензий на оружие.
Футбол
Футбольный клуб «Ростов» проиграл «ЦСКА» в молодежном первенстве
Ростовские футболисты проиграли матч с "ЦСКА". Встреча команд прошла в рамках 21 тура молодежного первенства России 8 марта.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Происшествия
Возросло число погибших и пострадавших при пожаре в Удмуртии
Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Происшествия
Пьяный саратовец провалился под лед и захлебнулся
По предварительным данным, пьяный гражданин, находясь в гостях, решил отправиться в другую компанию, а затем провалился под лед.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Наука
Технологию CRISPR применили для лечения слепоты впервые в мире
В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.