Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Главные новости к утру 8 марта

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Lenta.ruвчера в 23:39

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URA.Ru04:05

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти

РИА Новостивчера в 22:37

Bloomberg: Эр-Рияд увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

ТАССвчера в 21:50

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Интерфаксвчера в 21:01
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