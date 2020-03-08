Энергетика
Национальная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить447
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Комментарии
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Общество
Израиль допустил введение карантина приезжающих из всех стран
Карантинный режим, введенный в Израиле из-за коронавирусной инфекции COVID-19, может коснуться приезжающих из всех стран.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Общество
Власти рассказали о состоянии калининградки, заболевшей коронавирусом
По словам губернатора, болезнь у женщины проходит в легкой форме, бессимптомно.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Происшествия
Дело о взрыве во время салюта в Минске направлено в суд
Генпрокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Ницце» в матче Лиги 1
В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" проиграл "Ницце".
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Здоровье
В Польше количество больных коронавирусом возросло до 11 человек
Больные находятся в госпиталях Ратиборе, Вроцлаве и Варшаве.
Единоборства
Макгрегор назвал Махачева кретином за недовольство женскими боями
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскритиковал Ислама Махачева за недовольство женскими боями.
Экономика
В России могут измениться тарифы за электроэнергию
Как сообщают «Известия», ссылаясь на комитет Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, расценки на электроэнергию не будут превышать средние значения по стране, т.е. не больше 3,4 руб. за 1 кВт•ч. По мнению экспертов, данные меры должны привести к снижению цен на 50%.
Транспорт
Первый проезд рельсового автобуса по Крымскому мосту сняли с коптера
5-tv.ru публикует снятый с квадрокоптера первый проезд по железнодорожной части Крымского моста рельсового автобуса, соединившего полуостров с материковой частью России.
Общество
Все массовые мероприятия отменены во Франции из-за коронавируса
"Из-за распространения коронавируса во Франции все мероприятия участием более тысячи человек запрещены", - заявил министр.
Армия и оружие
Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо
Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Биатлон
Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Футбол
«Пескара» хотела провести матч в медицинских масках. Судья не разрешил
Игроки «Пескары» хотели выйти на матч 28-го тура серии B против «Беневенто» в защитных масках.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Футбол
Анастасия Пустовойтова: «Не боюсь Семина, смогла бы с ним справиться»
Думаю, если бы Семин был на бровке, то смогла бы с ним справиться, я не боюсь его, — сказала Пустовойтова в эфире программы «После футбола» с Георгием Черданцевым на телеканале «Матч ТВ».
Шоу-бизнес
Джиган сбрил все волосы и съехал от жены и четырёх детей
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, сбрил все волосы на лице.