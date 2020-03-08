Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Саудовская Аравия способна подорвать экономику России, увеличив добычу нефти

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Lenta.ruвчера в 23:39
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