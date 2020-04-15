Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает
 агентство Reuters.
News.ru08:01

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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам

Газета.Ru13:07

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Lenta.ru13:57

Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате

News.ru08:01

Saudi Aramco опровергла предоставление отсрочки платежей для покупателей нефти

ТАСС13:03

Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией

Национальная служба новостей11:37

Саудовская Аравия нашла способ вытеснить Россию с рынка

Рамблер11:16

Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

Взгляд.ру13:12
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Комментарии

Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Здоровье

На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
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Космос

Запуск двух спутников связи отложен из-за брака ракет «Протон-М»

Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - так прокомментировал ситуацию генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.
Российская газета 12:19
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ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
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Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
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Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
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Армия и оружие

США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
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Игры

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Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Финансы

Курс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля.
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Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Газета.Ru 12 апреля в 14:29
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Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Общество

Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, разговаривая с футболистом Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram, сказал, что болен COVID-19.
Gazeta.SPb 09:48
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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Происшествия

Коронавирусом заразились 19 медиков Курской области

Есть и один случай заболевания среди сотрудников полиции. Он заразился дома и сейчас уже здоров.
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Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне

"Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов.
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Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов

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На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC

Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
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Общество

Семьи Дагестана получат 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В Дагестане начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
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В Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни

Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Турнир UFC 249 с главным боем Фергюсона и Гэтжи состоится 9 мая

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