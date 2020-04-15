с чего всё началось

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 205

Здоровье На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края. 50

Экономика Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 40

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 60

Космос Запуск двух спутников связи отложен из-за брака ракет «Протон-М» Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - так прокомментировал ситуацию генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Шоу-бизнес Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 6

Здоровье В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно. 1,4K

Игры Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 479

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля. 30

Экономика Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

Общество Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, разговаривая с футболистом Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram, сказал, что болен COVID-19. 266

Происшествия Коронавирусом заразились 19 медиков Курской области Есть и один случай заболевания среди сотрудников полиции. Он заразился дома и сейчас уже здоров. 11

Общество «Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов. 1

Игры На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon. 1