Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает
 агентство Reuters.
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Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией

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Комментарии

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Apple представила бюджетный iPhone SE

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Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
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МИД назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ «ударом под дых»

В МИД России назвали "недостойным приемом" решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ.
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В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta

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Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

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РБК 08:53
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Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

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В России могут вернуть продуктовые карточки

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В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

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В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
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В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
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Число жертв коронавируса в Турции за сутки выросло на 97 человек

На 97 человек возросло число жертв коронавируса в Турции за последние 24 часа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 12 апреля на своей странице в соцсети Twitter.
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«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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