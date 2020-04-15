Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ru08:01
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Комментарии
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Игры
Инсайдер: следующая игра Rockstar будет новой частью GTA
Джейсон Шрайер: «План, который Rockstar разработала для следующей игры, новой части серии Grand Theft Auto, заключается в том, чтобы начать с релиза среднего размера (который по стандартам Rockstar будет относительно большой игрой) и затем расширять его регулярными обновлениями».
CyberSport.ru 12:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире
Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.
Народные новости 07:32
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Политика
МИД назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ «ударом под дых»
В МИД России назвали "недостойным приемом" решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ.
РИА Новости 12:10
Футбол
Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 11:45
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Общество
Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Число жертв коронавируса в Турции за сутки выросло на 97 человек
На 97 человек возросло число жертв коронавируса в Турции за последние 24 часа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 12 апреля на своей странице в соцсети Twitter.
ИА Красная Весна 12 апреля в 16:36
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Единоборства
Уайт: UFC 249 может пройти 9 мая, Фергюсон сразится с Гэтжи
Главным поединком останется схватка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона.
ODDS.ru 00:39
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17