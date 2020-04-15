с чего всё началось

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 132

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 2,1K

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 12

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 346

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 2K

Игры Инсайдер: следующая игра Rockstar будет новой частью GTA Джейсон Шрайер: «План, который Rockstar разработала для следующей игры, новой части серии Grand Theft Auto, заключается в том, чтобы начать с релиза среднего размера (который по стандартам Rockstar будет относительно большой игрой) и затем расширять его регулярными обновлениями».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». 124

Футбол Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016 Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,2K

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 19

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,5K

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 11

Политика В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр. 52

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4K

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов. 57

Общество Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 26