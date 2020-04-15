с чего всё началось

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Политика Путин выступит с обращением к нации В начале совещания с правительством глава государства Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации.

Футбол Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля» Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

Транспорт Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями. 8

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1,1K

Политика МИД РФ предостерег родителей от согласия на школьные программы в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ категорически не рекомендует родителям давать согласие на образовательные программы для школьников в США в связи с тем, что подобные поездки не защищены международно-правовыми договоренностями. 6

Общество В Минтруде назвали количество безработных в России Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек. 66

Политика В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину". 3

Общество В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" 34

Общество В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты. 65

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. 20

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 297

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 11

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 208

Экономика Мэрия Москвы ослабила налоговый режим Власти города анонсировали новые меры поддержки пострадавших предпринимателей Мэрия Москвы пообещала кинотеатральным сетям, отельерам, организациям дополнительного образования, компаниям, занимающимся организацией санаторно-курортного лечения, а также операторам выставок и конференций дать отсрочку до конца текущего года на уплату авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество. 1

Наука Оптомеханический резонатор измерил частоту колебаний одной бактерии Биомеханики измерили низкочастотные колебания бактерии с помощью оптикомеханического резонатора.

Гаджеты Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках. 7

Общество Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым. 264

Общество Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника Глава регионального правительства сообщил, что будет изменено постановление о режиме пропусков в той части, что касается причин для покидания места жительства. 1

Наука Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.