Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ru08:01
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Комментарии
Политика
Путин выступит с обращением к нации
В начале совещания с правительством глава государства Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации.
Моя Москва.онлайн 06:41
Футбол
Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.
Чемпионат 11:03
Транспорт
Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси
Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня 05:38
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
МИД РФ предостерег родителей от согласия на школьные программы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ категорически не рекомендует родителям давать согласие на образовательные программы для школьников в США в связи с тем, что подобные поездки не защищены международно-правовыми договоренностями.
РЕН ТВ 12:21
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Политика
Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России.
Газета.Ru 12:20
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Экономика
Мэрия Москвы ослабила налоговый режим
Власти города анонсировали новые меры поддержки пострадавших предпринимателей Мэрия Москвы пообещала кинотеатральным сетям, отельерам, организациям дополнительного образования, компаниям, занимающимся организацией санаторно-курортного лечения, а также операторам выставок и конференций дать отсрочку до конца текущего года на уплату авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество.
Коммерсантъ 10:16
Наука
Оптомеханический резонатор измерил частоту колебаний одной бактерии
Биомеханики измерили низкочастотные колебания бактерии с помощью оптикомеханического резонатора.
N+1 10:40
Гаджеты
Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках.
Astera 12:00
Общество
Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ
Выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.
Gazeta.SPb 10:00
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Общество
Москвичам рассказали о запрете прогулок с детьми во время карантина
В Главконтроле Москвы напомнили, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:03
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Глава регионального правительства сообщил, что будет изменено постановление о режиме пропусков в той части, что касается причин для покидания места жительства.
Взгляд-инфо 12:35
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Наука
Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы
Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.
N+1 06:58
Авто
Фирма BMW запатентовала новый кроссовер
Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru вчера в 13:50