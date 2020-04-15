Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Комментарии
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
RT на русском 13 апреля в 14:25
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Общество
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:07
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Общество
Германия запретила массовые мероприятия до 31 августа
Два дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что до середины июля в стране запрещены массовые мероприятия.
ODDS.ru 11:19
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Нобель Арустамян: «В посткоронавирусном мире упадут цены и будет много обменов»
В нашем футболе тоже упадут цены и контракты. Не стоит ожидать, что к нам будут приезжать футболисты, которые стоят десятки миллионов евро.
Спорт-Экспресс 07:25
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Происшествия
На украинском полигоне в Донбассе при взрыве миномета погиб военный
Взрыв миномета в ходе плановых учебных стрельб на подконтрольной Украине территории Донецкой области привел к гибели одного военнослужащего, восемь человек получили ранения.
ТАСС 00:03
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47