с чего всё началось

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Здоровье Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе. 2

Киберспорт Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Авто УАЗ выпустит экономичный УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1K

Происшествия СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года. 351

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 22

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель. 2

Экономика Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 96

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ. 141

Политика В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 5

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 8