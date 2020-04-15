Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает
 агентство Reuters.
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