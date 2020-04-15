Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ru08:01
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Комментарии
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Здоровье
Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса
На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru 11:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Авто
УАЗ выпустит экономичный УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 09:14
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года.
Российская газета 08:23
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Экономика
Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей.
Известия 11:00
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Экономика
Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах
Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.
ИА Клерк.Ру 09:21
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Авто
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек, которые требуют возместить им материальный ущерб.
Газета DAILY вчера в 14:32
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Наука
Учёные: Курильщики больше рискуют заразиться коронавирусом
UfacityNews.ru вчера в 03:59
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства.
РБК 08:53
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru вчера в 09:14
Экономика
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году
В 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 3%. По оценке Международного валютного фонда, падение глобальной экономики рискует стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов.
RT на русском вчера в 17:25