Энергетика
News.ruСаудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. По словам американского лидера, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России».
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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
Царьградвчера в 13:44
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Комментарии
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