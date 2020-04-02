Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. По словам американского лидера, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России».

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