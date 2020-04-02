Энергетика

News.ruNews.ruСаудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. По словам американского лидера, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России».
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