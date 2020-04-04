Энергетика
ИзвестияСаудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что алгоритм процесса еще не определен.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости.Аргументы и Фактывчера в 18:07
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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
Комсомольская правдавчера в 16:24
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