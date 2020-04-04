с чего всё началось

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что алгоритм процесса еще не определен.

Экономика Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Салоны оптики в Москве продолжат работу В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Политика В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.

Общество В Воронеже утвердили новую справку для выхода на работу Власти Воронежской области утвердили новую форму справки, которая потребуется для выхода на работу сотрудникам предприятий, чья деятельность разрешена в период общей самоизоляции.

Общество Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

Политика Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.