Энергетика

ИзвестияИзвестияСаудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что алгоритм процесса еще не определен.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:07

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Сделка COVID+, или погасшие костры нефтяных амбиций. Обобщение

Интерфаксвчера в 17:46

Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся

Комсомольская правдавчера в 16:24

СМИ: Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Московский Комсомолецвчера в 15:32

СМИ узнали о готовности Эр-Рияда значительно снизить добычу нефти

РЕН ТВвчера в 15:48

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Известиявчера в 15:37

Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

News.ruвчера в 16:08

Источник назвал условие сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией

Газета.Ruвчера в 15:23
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Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Экономика

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета 12:39
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Известия 13:17
Происшествия

Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
РБК 15:15
Общество

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС 14:32
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru вчера в 09:02
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Военное дело 03:00
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:20
Общество

В Воронеже утвердили новую справку для выхода на работу

Власти Воронежской области утвердили новую форму справки, которая потребуется для выхода на работу сотрудникам предприятий, чья деятельность разрешена в период общей самоизоляции.
Обозреватель Врн 09:45
Общество

Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом

Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Газета.Ru 11:35
Политика

Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине

Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.
REGNUM 04:42
Музыка

Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»

Медиа-Центр 35media.ru 03:00
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Игры

Square Enix выпустила финальный трейлер Final Fantasy VII

Релиз ремейка ожидается 10 апреля 2020 года. Напомним, оригинальная Final Fantasy VII вышла в 1997 году.
REGNUM вчера в 04:17
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Происшествия

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.
Клопс 14:14
Футбол

Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»

Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Sport24.ru 08:03
Общество

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News 02 апреля в 05:21
Общество

Власти Москвы установили штрафы для юрлиц за нарушения ограничений из-за коронавируса

Штрафы для юридических лиц за нарушения введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений установили в столице.
Вечерняя Москва 14:01
Хоккей

Овечкин: стригусь каждые два месяца, стрижка обходится в $ 50

Стрижка обходится в 50 долларов.
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Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»

Посольство в Австрии удивилось заявлению главы МИД Александера Шалленберга о распространении Москвой фейков про коронавирус.
РИА Новости 15:15
Общество

Минкомсвязь попросила интернет-сервисы снизить качество видео

Министерство связи предполагает, что повышенная нагрузка на сети во время всеобщей самоизоляции может обрушить их, поэтому обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой ограничить максимальный уровень качества видеоконтента.
News.ru вчера в 17:20
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