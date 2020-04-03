с чего всё началось

Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства. Он не стал уточнять, готова ли Саудовская Аравия ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала.

Энергетика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Авто Автомобили Toyota в России подорожали Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.

Политика Рейтинги Путина выросли после обращения к нации Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Общество Россия приостановит международное авиасообщение Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.