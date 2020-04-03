Энергетика
ИнтерфаксСаудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства. Он не стал уточнять, готова ли Саудовская Аравия ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала.
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Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости.Аргументы и Факты18:07
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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
Комсомольская правда16:24
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