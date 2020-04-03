с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

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Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.