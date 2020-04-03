Энергетика

News.ruNews.ruСаудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена. При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:07

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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся

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Газета.Ruвчера в 15:23

Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

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СМИ узнали о готовности Эр-Рияда значительно снизить добычу нефти

РЕН ТВвчера в 15:48
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Комментарии

Общество

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Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
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Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 22:17
Общество

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Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

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В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
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Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
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Коронавирус подтвержден еще у 5 костромичей

У пяти костромичей подтвержден коронавирус — это подтвердили анализы из Москвы, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 04:56
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
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В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
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Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
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Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
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Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

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Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Напомним, что солист творческого центра "Ветер Live" Дворца химиков на этапе "слепых прослушиваний" выбрал команду Полины Гагариной.
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Александр Усс рассказал, когда снимут режим самоизоляции

Александр Усс сказал, что режим самоизоляции (ограничения по нахождению на улице), который ввели 1 апреля, будет действовать в Красноярском крае до особо распоряжения .
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Отец Фриске объяснил, почему Шепелев лишился работы

По словам Сазыкиной, Шепелев обвинил во всем семью певицы, однако позже стало известно о присвоении денег ведущим.
RuNews24.ru 07:19
Армия и оружие

Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море

Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
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