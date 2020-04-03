Энергетика

News.ruNews.ruСаудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена. При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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Сделка COVID+ или погасшие костры нефтяных амбиций. Обобщение

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Комсомольская правдавчера в 16:24

Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

News.ruвчера в 16:08

СМИ: Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Московский Комсомолецвчера в 15:32

Источник назвал условие сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией

Газета.Ruвчера в 15:23

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Известиявчера в 15:37

Россия готова сокращать добычу вместе с США

Коммерсантъвчера в 13:07
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Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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В «Манчестер Юнайтед» не уверены в целесообразности покупки Кейна

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РИА Новости вчера в 08:45
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
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Стало известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке

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Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

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НАСА показывает видение своей долгосрочной лунной программы

2 апреля НАСА опубликовало отчет, в котором изложен долгосрочный подход к исследованию Луны, который предусматривает создание «базового лагеря» на южном полюсе Луны, но с небольшими подробностями о стоимости и графике.
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Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
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В России от коронавируса за сутки умерли девять человек

В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Hubble нашел доказательства существования «неуловимой» черной дыры

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В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

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Песков прокомментировал влияние коронавируса на экономику

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Кремле план действий, если предприятия начнут массово закрываться, он напомнил, о существовании самых разных сценариев событий экономистов, среди которых озвучены и самые пессимистические.
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В США объяснили, что санкции против РФ гуманитарной помощи не касаются

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ИА Красная Весна 01:07
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