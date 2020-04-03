с чего всё началось

Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена. При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.

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Транспорт Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.

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