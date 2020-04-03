Энергетика
News.ruСаудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи
Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена. При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости.Аргументы и Фактывчера в 18:07
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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
Комсомольская правдавчера в 16:24
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