с чего всё началось

Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена. При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.

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Общество Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники Онищук отметил важность бытовой техники и электроники для жизни людей и попросил предусмотреть возможность работы производителей, поставщиков, компаний по ремонту.

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Происшествия Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю Ленинский районный суд Оренбурга назначил семь суток административного ареста жителю областного центра, повторно оказавшемуся вдали от дома без уважительных причин, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в субботу.

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