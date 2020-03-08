Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика Саудовская Аравия вступила в борьбу за цены на нефть Саудовская Аравия снизила официальные отпускные цены и объявила о планах увеличить добычу нефти в следующем месяце после того, как Россия отказалась от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного Организацией стран-экспортеров нефти для стабилизации нефтяных рынков.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основной индекс на Гонконгской фондовой бирже Hang Seng упал на 4,7%. Корейский KOSPI потерял 4,2%. Торги на российских биржах сегодня не проводятся.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Энергетика Цены на нефть отыграли часть падения при обвале Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.

Здоровье Обнаружены необратимые последствия от коронавируса Как сообщает китайское издание Global Times, китайские врачи установили, что COVID-19 наносит необратимый ущерб иммунной системе и лёгким человека.

Политика Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков Путин рассказал, что рассматривается масса предложений для внесения их в Конституцию, например, отменить количество сроков, на которые президент может быть избран.