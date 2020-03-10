Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
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В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

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