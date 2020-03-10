Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Происшествия На Сахалине из-за непогоды автобус с пассажирами застрял в сугробе Власти Сахалинской области организовали в селе Взморье Долинского района (юг Сахалина) временный пункт размещения (ВПР) для пассажиров автобуса, следовавшего по направлению Поронайск - Южно-Сахалинск и попавшего в ДТП из-за метели.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей 2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь.

Общество В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.