Энергетика
Экономика сегодняСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
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Политика
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал поправки в Конституцию РФ
В действующей Конституции декларируется, что Россия — социальное государство.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Общество
Новосибирское УФАС оштрафовало картели почти на 200 млн рублей
В совокупности надзорный орган почти на 200 млн рублей оштрафовал фирмы, организовавшие картели на госзакупках, проводимых клиникой.
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Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Политика
Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
В Екатеринбурге пройдет митинг «против пожизненного правления Путина»
Предполагается, что в числе прочих поправок она будет одобрена в ходе всенародного голосования 22 апреля.
Кино
В Калуге пройдет международный космический кинофестиваль
В Калуге с 9 по 12 апреля пройдет Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Tsiolkovsky" Space Fest.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Общество
Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь
Всего в мире инфицировано свыше 113 тысяч человек. МИД Китая направит в Италию группу специалистов для борьбы с распространением COVID-19.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
В России стали популярнее вклады до года
Российские банки нарастили вклады на период до года — на короткие депозиты приходится около 40% портфеля.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Общество
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Оптовые цены в России упали куда меньше - примерно на 4,4-4,9%. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта подешевела до 44,2 тыс. рублей, АИ-95 - до 45,7 тыс. рублей.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Политика
Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий
Президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении продлить срок полномочий действующего президента, заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Экономика
Киев обвинил рубль и коронавирус в обрушении гривны
Собеседник ФАН считает, что в дальнейшем не последует резкий обвал нефти и рубля, однако гривна, по его словам, уже скоро восстановит свое положение.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Наука