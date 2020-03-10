Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне
Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
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В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
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Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
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Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом
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Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Общество
«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию
В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Финансы
Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
Политика
Матвиенко прокомментировала поправку по обнулению президентских сроков
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала высказывания о нацеленности поправок в Конституцию РФ на продление полномочий президента России Владимира Путина.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Экономика
На 7% упали основные фондовые индексы США
На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Экономика
«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля
Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Энергетика
В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК
Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая покажут танки Т-90М «Прорыв»
Российские военные 9 мая на параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М «Прорыв».
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Футбол
Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020
Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.