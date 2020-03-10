Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Политика Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».

Общество «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.

Политика Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.

Политика Матвиенко прокомментировала поправку по обнулению президентских сроков Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала высказывания о нацеленности поправок в Конституцию РФ на продление полномочий президента России Владимира Путина.

Экономика На 7% упали основные фондовые индексы США На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Кино Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром» В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».

Политика Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Футбол Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020 Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.