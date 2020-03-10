Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

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Саудовская Аравия не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с Россией в мае-июне

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Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы

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Взгляд.ру07:35

В Саудовской Аравии не считают нужным проводить новую встречу ОПЕК+

Аргументы и Факты08:25

Reuters: Саудовская Аравия не хочет проводить встречу ОПЕК+ в июне

Долг.рф06:14
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Комментарии

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В России появился новый способ кражи денег в интернете

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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом

Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

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В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.
РБК 09:10
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
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Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

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В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
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Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля

Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
РБК 07:45
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Матвиенко прокомментировала поправку по обнулению президентских сроков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала высказывания о нацеленности поправок в Конституцию РФ на продление полномочий президента России Владимира Путина.
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На 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Новые Известия вчера в 11:11
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«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
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Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ

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В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
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Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

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Газета.Ru 02:06
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Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
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На параде Победы 9 мая покажут танки Т-90М «Прорыв»

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Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020

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Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
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