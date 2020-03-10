Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

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Российская газета10:38

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