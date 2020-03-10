Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне
Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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Авто
Автомобиль Ford Focus чаще всего служил обеспечением по кредиту
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки
Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
Происшествия
Петербургский поисковик Коломицын заочно арестован по делу о незаконном получении советских карт Генштаба
Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 70-х годов, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Футбол
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель» ради перехода в «Сочи»
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
Общество
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Наука
В детском мозге обнаружили две системы для представления суждений других людей
В исследовании сообщается, что такая уникальная способность появляется в этом возрасте из-за созревания определенной сети нейронов мозга, которая делает это возможным.
Здоровье
Все школы Энгельсского района закрылись на карантин
Во всех школах Энгельсского района, включая учреждения дополнительного образования, прекращены занятия с 11 по 17 марта 2020 года.
Наука
Физики создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи
Швейцарские физики разработали микроволновую квантовую линию, длина которой составляет пять метров.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Компания Renault анонсировала премьеру обновленного кроссовера Renault Kaptur для российского рынка.
Здоровье
Британские учёные ищут добровольцев для заражения коронавирусом
На территории лаборатории инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона добровольцам введут менее опасные штаммы вируса 0C43 и 229E, после чего они будут на двухнедельном карантине.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает Министерство национальной обороны страны в Twitter.
Общество
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Шоу-бизнес
Брэд Питт был замечен на романтическом свидании с молодой возлюбленной
Бывший муж Дженнифер Энистон провел выходные вместе с молодой актрисой Алией Шокат.
Армия и оружие
США доставляют в Ирак оборонные системы для защиты от Ирана
Доставка оборонных систем осуществляется с целью защиты от потенциальных атак со стороны Ирана, отметил Маккензи.
Энергетика
США остановили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках
США отменили ранее объявленную продажу нефти из стратегических резервов, сообщила глава Минэнерго США Джесс Жимански.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.