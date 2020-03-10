Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне
Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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Футбол
Диего Симеоне: «Надеюсь, матч с „Ливерпулем“ пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к сопернику»
Надеюсь, матч пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю».
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина
Как сообщалось ранее, Госдуме ушла на совещание с президентом, после внесения Валентиной Терешковой предложения о том, чтобы дать Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 г. Терешкова обосновала это тем, что стране сейчас необходима предсказуемость.
Политика
В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Экономика
Европейские биржи обвалились после падения цен на нефть
Падение итальянского FTSE MIB достигло 9% против утренних 2%. В понедельник цены на нефть обвалились на 30%.
Гаджеты
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Футбол
Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»
Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Общество
Италия целиком закрылась на карантин
Правительство Италии распространило карантинные меры на всю территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Финансы
Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей
Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рублей, евро - на 5,1 рубля, до 82,6 рублей после обвала нефти накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Игры
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
Здоровье
Эксперт назвал примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Наньшань рассказал в эфире телеканала провинции Гуандун, что несмотря на снижение числа зараженных, странам необходимо продолжать ограничительные меры, а Китаю – даже усилить контроль вдоль своих границ.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Политика
Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.