Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае–июне пока нет соглашения между альянсом по стабилизации нефтянового рынка, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Reuters.
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В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

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Саудовская Аравия не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с Россией в мае-июне

ТАСС06:34

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы

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Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае–июне

Коммерсантъ08:13

Саудовская Аравия отказалась от встречи ОПЕК+ в мае-июне

Взгляд.ру07:35

В Саудовской Аравии не считают нужным проводить новую встречу ОПЕК+

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Эксперт назвал возможную дату новой встречи ОПЕК+

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