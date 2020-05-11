Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЦены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу

Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.
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