Энергетика
Новые ИзвестияЦены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу
Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Наука
Нашлось подтверждение естественного происхождения коронавируса
Shraibikus News 13:26
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
В Липецкой области приостанавливают режим самоизоляции, введённый из-за коронавируса.
RT на русском 13:27
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» провели онлайн-встречу
Голливудский актер Джош Гад, известный по главной роли в комедийном сериале "Вернуться к вам", организовал встречу команды участников фильмов "Назад в будущее" в формате онлайн-конференции.
NewInform 06:03
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Взгляд.ру 10 мая в 09:53
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
Общество
Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе
По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Игры
Тони Хоук подтвердил переиздания первых Tony Hawk’s Pro Skater
Сегодня поклонники получили от скейтбордиста сообщение: Хоук официально подтвердил, что готовит переиздания первой и второй частей Tony Hawk's Pro Skater — с оригинальными локациями, героями и классическим саундтреком.
Игромания.ру 11:35
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 03:23
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси кардинально сменил имидж после окончания карантина.
RT на русском 14:16
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
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Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар
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В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
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Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
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«Будут сенсации»: Плющенко рассказал, что будет делать с Трусовой
В прошлые выходные появилась информация, что помимо подтвержденных Трусовой, Розанова и сестер Жилиных, в академию Плющенко перешел 16-летний Егор Рухин.
МК-Спорт 06:10