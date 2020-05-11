Энергетика

News.ruNews.ruСаудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти

Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+. ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.
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Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

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Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

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РИА Новости вчера в 23:07
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В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
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Смартфон Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

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Lenta.ru вчера в 10:41
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Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
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Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

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Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

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