Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.
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Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Веснавчера в 18:32
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Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»
Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
RT на русском 19:25
Общество
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
Коммерсантъ 18:18
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Общество
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Футбол
Цена самого дорогого футболиста мира Мбаппе снизилась до €259 млн
Цена французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн.
Аргументы и Факты 08:45
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня
В городе Артем в Приморском крае мужчина загорал в чаше Вечного огня. Видео акта вандализма была опубликовано в соцсетях.
РЕН ТВ вчера в 04:59
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Здоровье
В Алтайском крае выявили ещё 71 заражение коронавирусом
За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено еще у 71 человека в Алтайском крае.
Kursk.com 01:36
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
Российская газета 00:07
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Кино
Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов
В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
Игромания.ру 07:34
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Комсомольская правда 18:42