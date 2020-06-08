Энергетика

REGNUMREGNUMСаудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.
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Саудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи

REGNUM15:36

Саудиты увеличат добычу нефти вопреки условиям сделки ОПЕК

Новостной фронт11:02

Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти

Lenta.ru09:12

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти в июле, но этот объем пойдет на внутренний рынок

ПРАЙМ10:34

Нефтяники не верят в быстрое восстановление рынка

Актуальные комментарии10:44

Дополнительное снижение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня

ТАСС07:26

Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива

ИА Красная Веснавчера в 18:32
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика

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Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
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Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
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Происшествия

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

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Коммерсантъ 18:18
Политика

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
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Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Цена французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн.
Аргументы и Факты 08:45
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Происшествия

В Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня

В городе Артем в Приморском крае мужчина загорал в чаше Вечного огня. Видео акта вандализма была опубликовано в соцсетях.
РЕН ТВ вчера в 04:59
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
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Lenta.ru 19:12
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Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
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В Алтайском крае выявили ещё 71 заражение коронавирусом

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено еще у 71 человека в Алтайском крае.
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Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

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Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
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Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
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В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

Российская газета 00:07
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов

В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
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«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли секретный контрольный матч в Казани

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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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