Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти в июле, но этот объем пойдет на внутренний рынок

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

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В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
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