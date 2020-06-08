В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 215

Общество С 9 июня в Туле ограничено посещение летних кафе в «Искре» В Туле по рекомендации главного санитарного врача региона Александра Ломовцева с 9 июня ограничена работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра». 6

Общество Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry. 14

Происшествия Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.

Путешествия Половина россиян не планируют отдыхать на отечественных курортах Около четверти опрошенных россиян (24%) высказались, что будут проводить свой летний отпуск на отечественных курортах, однако, более половины (52%) не планируют отдыхать вовсе. 2

Экономика Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры. 1

Общество В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 41

Футбол ВЭБ.РФ не выступает против перехода Вагнера Лава в ЦСКА Пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ, которая является владельцем 77,63% акций ЦСКА, опровергла информацию о том, что выступает против возвращения нападающего Вагнера Лава.

Здоровье Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине За сутки выявили 485 новых случаев. За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились. 56

Происшествия В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС. 74