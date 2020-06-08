Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.
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Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Весна07 июня в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
RT на русском 02:53
Общество
С 9 июня в Туле ограничено посещение летних кафе в «Искре»
В Туле по рекомендации главного санитарного врача региона Александра Ломовцева с 9 июня ограничена работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра».
Тульские Известия 02:13
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске
Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.
ТВ-Енисей вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Путешествия
Половина россиян не планируют отдыхать на отечественных курортах
Около четверти опрошенных россиян (24%) высказались, что будут проводить свой летний отпуск на отечественных курортах, однако, более половины (52%) не планируют отдыхать вовсе.
Четвертая Власть 02:30
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Экономика
Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта
По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
Общество
В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.
RT на русском вчера в 03:21
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Футбол
ВЭБ.РФ не выступает против перехода Вагнера Лава в ЦСКА
Пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ, которая является владельцем 77,63% акций ЦСКА, опровергла информацию о том, что выступает против возвращения нападающего Вагнера Лава.
Metaratings 02:20
Общество
В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru вчера в 15:19
Здоровье
Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине
За сутки выявили 485 новых случаев. За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
Здоровье
Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек
За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
Взгляд-инфо 01:56
Происшествия
В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
РБК вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 07 июня в 13:42
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика
«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы
Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
Общество
Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений
Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23