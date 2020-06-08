В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.

Экономика 16 июня заканчивается прием заявок на субсидии бизнесу До 16 июня 2020 года идет прием заявок на получение субсидий для предпринимателей, включенных в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии.

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 551

Путешествия Отдых в России может подорожать почти на треть Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия". 762

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,8K

Политика «Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.

Происшествия В Пермском крае пропала двухлетняя девочка Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении. 5

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 11

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 21

Здоровье Врач рассказала, кому вредно есть мороженое Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве. 6

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,5K

Авто УАЗ «Профи» стал пожарной машиной Пожарная машина на базе УАЗ «Профи» оснащается двигателем объемом 2,7 л мощностью 149,6 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач; привод – задний или передний. 17

Авто Российскую Kia Optima оснастят новым мотором Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru. 40

Общество 10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими. 27

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,4K

Общество В Крыму с 15 июня откроются санатории и отели В Крыму с 15 июня возобновят работу санатории, отели и кемпинги — сначала для местных жителей, говорится в указе правительства региона. 14

Общество Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. 20

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2K